Denizli'de bahçedeki köpekleri bıçakladılar
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Denizli'de bahçedeki köpekleri bıçakladılar

Demirören Haber Ajansı / Ramazan ÇETİN - Haberler | Güncel
Denizli'de bahçedeki köpekleri bıçakladılar

DENİZLİ'nin Acıpayam ilçesinde telle çevrili ceviz bahçesinde bulunan 2 köpek, kimliği belirsiz kişiler tarafından bıçaklandı.

DENİZLİ'nin Acıpayam ilçesinde telle çevrili ceviz bahçesinde bulunan 2 köpek, kimliği belirsiz kişiler tarafından bıçaklandı. Vücutlarında derin kesikler oluşan köpekler, tedaviye alındı.  

Olay, dün akşam, Güney Mahallesi'nde yaşayan Kemal Hız, evinin yakınında bulunan telle çevrili ceviz bahçesinde beslediği 2 köpeğinden inleme sesleri geldiğini fark etti. Hemen bahçeye giden Hız, köpeklerini kanlar içinde buldu. Köpeklerinin çeşitli yerlerinden bıçaklandığını fark eden Hız, veteriner hekimi arayarak, yardım istedi. Bahçeye gelen veteriner hekim, derin kesikler bulunan köpeklere müdahale etti.

Köpeklerinin kimseye zararı olmadığını söyleyen Kemal Hız, "Hayretler içindeyim. Bu canlılara zarar veren cani insan olamaz. Köpeklerimin telle çevrili bahçe içinde kimseye zararı yoktu. Şimdi bu vahşeti yaşatan vicdansızın bir başka canlıyı hatta bir çocuğa da bunu yapmayacağı ne malum? Veteriner hekim hemen yetişip köpeklerimi müdahale etti. Dikiş attı durumları şu an iyi ama daha sonra nasıl olur psikolojik olarak atlatırlar mı bilemem" dedi.Hız, telle çevrili bahçesinde baktığı köpeklerini bıçaklayan kişilerin bulunmasını istedi.

- Denizli
Denizli'de bahçedeki köpekleri bıçakladılar
Denizli'de bahçedeki köpekleri bıçakladılar

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ramazan ÇETİN

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