Denizli'de babasının kullandığı traktörün altında kalan bebek öldü

Denizli'de babasının kullandığı traktörün altında kalan bebek öldü

Denizli'nin Acıpayam ilçesinde, babasının kullandığı traktörün altında kalan bebek hayatını kaybetti.

10.11.2019 21:16 | Son Güncelleme: 10.11.2019 21:16
Denizli'de babasının kullandığı traktörün altında kalan bebek öldü

'nin ilçesinde, babasının kullandığı traktörün altında kalan bebek hayatını kaybetti.

Alınan bilgiye göre, Aliveren Mahallesi'nde M.Ö, ailesiyle gittiği mevkisindeki tarlayı sürmeye başladı. M.Ö, traktörle geri manevra yaparken bu sırada tarlada emekleyen 1,5 yaşındaki oğlu H.Ö, aracın altında kaldı.

Ağır yaralanan ve Acıpayam Devlet Hastanesine kaldırılan H.Ö, burada yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Kaynak: AA
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