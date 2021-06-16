Denizli'de babasını öldürdüğü iddia edilen şüpheli tutuklandı
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Denizli'de babasını öldürdüğü iddia edilen şüpheli tutuklandı

Denizli'de babasını öldürdüğü iddia edilen şüpheli tutuklandı
Anadolu Ajansı / Sebahatdin Zeyrek - Haberler | Güncel

Denizli'nin Acıpayam ilçesinde babasını darbederek öldürdüğü ileri sürülen şüpheli tutuklandı.

Denizli'nin Acıpayam ilçesinde babasını darbederek öldürdüğü ileri sürülen şüpheli tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, Hamza T. ile babası Bekir T. arasında Kurtlar Mahallesi'ndeki evlerinde henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı.

Bekir T, tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine tuğla parçasıyla başından yaralandı.

Sağlık ekiplerince Acıpayam Devlet Hastanesine kaldırılan baba, kurtarılamadı.

Gözaltına alınan katil zanlısı Hamza T. ise jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Şüpheli, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sebahatdin Zeyrek

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