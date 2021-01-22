Babaannesini tabancayla öldüren kişi tutuklandı

Denizli'nin Merkezefendi ilçesinde tartıştığı babaannesini tabancayla ateş ederek öldürdüğü suçlamasıyla gözaltına alınan torun, tutuklandı.

Denizli'nin Merkezefendi ilçesinde tartıştığı babaannesini tabancayla ateş ederek öldürdüğü suçlamasıyla gözaltına alınan torun, tutuklandı.

Sümer Mahallesi'nde tartıştığı babaannesi Hatice B'ye (73) tabancayla ateş eden ve polis merkezine giderek teslim olan M.B. (19), emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

M.B, savcılık ifadesinden sonra çıkartıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

M.B'nin ifadesinde babaannesini, anne ve babasının ayrılmasından sorumlu tuttuğu için öldürdüğünü söylediği öğrenildi.

M.B'nin cinayette kullandığı ruhsatlı tabancanın dedesine ait olduğu bildirildi.

Olay

Isparta'daki annesinin yanından Denizli'ye gelen ve bir süredir babasının yanında kalan M.B, dün misafirliğe gelen babaannesi Hatice Bodur'a tabancayla ateş ederek ö

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mustafa Değirmencioğlu