Aydınlatma direğinin elektrikli bisikletin üzerine düşmesi kameraya yansıdı
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Aydınlatma direğinin elektrikli bisikletin üzerine düşmesi kameraya yansıdı

26.01.2021 16:21 | Son Güncelleme: 26.01.2021 16:52

Denizli'de bir elektrikli bisikletin üzerine aydınlatma direğinin düşmesi güvenlik kamerasına yansıdı.

Denizli'de bir elektrikli bisikletin üzerine aydınlatma direğinin düşmesi güvenlik kamerasına yansıdı.

Bayramyeri Meydanında bulunan 4 metre uzunluğundaki aydınlatma direği şiddetli rüzgar nedeniyle devrildi.

Direk, bu sırada yoldan geçmekte olan Ahmet Tavşan'ın kullandığı elektrikli bisikletin ön kısmına çarptı.

Ahmet Tavşan'ın hafif şekilde yaralandığı olay, bir iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Aydınlatma direğinin elektrikli bisikletin üzerine düşmesi kameraya yansıdı
Aydınlatma direğinin elektrikli bisikletin üzerine düşmesi kameraya yansıdı
Aydınlatma direğinin elektrikli bisikletin üzerine düşmesi kameraya yansıdı
Aydınlatma direğinin elektrikli bisikletin üzerine düşmesi kameraya yansıdı

Kaynak: Anadolu Ajansı

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