Denizli'de ay çekirdeği tarlasında obruk oluştu
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Denizli'de ay çekirdeği tarlasında obruk oluştu

Denizli'nin Çivril ilçesinde, bir hafta önce hasat yapılan ay çekirdeği tarlasında 5 metre derinliğinde ve 20 metre çapında obruk meydana geldi.

Denizli'de ay çekirdeği tarlasında obruk oluştu
31.08.2020 14:03 | Son Güncelleme: 31.08.2020 14:22

Denizli'nin Çivril ilçesinde, bir hafta önce hasat yapılan ay çekirdeği tarlasında 5 metre derinliğinde ve 20 metre çapında obruk meydana geldi.

İlçeye bağlı Yakacık Mahallesi Elmalı mevkisinde geçen hafta ay çekirdeği hasadı yapan çiftçiler, gürültü üzerine gittikleri tarlada, dev bir çukur oluştuğunu gördü.

Köylülerin haber vermesi üzerine olay yerine gelen jandarma, obruğun 5 metre derinliğinde, 20 metre çapında olduğunu tespit etti. Çukurun çevresine güvenlik şeridi çekildi.

Mahalle sakinlerinden Ömer Çavuş, bölgede ilk kez obruk gördüklerini belirterek "Burada oluşan büyük çukur korkumuzu ve tedirginliğimizi artırdı. Çünkü herkes tarlada çalışıyor. Bölgede çalışan çok sayıda işçi bulunuyor. Yetkililerden inceleme yapmalarını istiyoruz." dedi.

Kaynak: AA

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