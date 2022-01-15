Denizli'de avlanmak için göl kenarına giden kişi kayboldu - Haberler
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Denizli'de avlanmak için göl kenarına giden kişi kayboldu

Denizli'de avlanmak için göl kenarına giden kişi kayboldu
AA / Sebahatdin Zeyrek - Haberler | Güncel

Denizli'nin Güney ilçesinde, avlanmak için göl kenarına gittikten sonra kendisinden haber alınamayan kişi için arama çalışması başlatıldı.

DENİZLİ (AA) - Denizli'nin Güney ilçesinde, avlanmak için göl kenarına gittikten sonra kendisinden haber alınamayan kişi için arama çalışması başlatıldı.

Koparan Mahallesi'nde çiftçilik yapan Halil Yeşil (57) öğle saatlerinde gittiği Koparan Gölü'nden dönmeyince yakınları durumu jandarma ekiplerine bildirdi.

Bölgeye AFAD ile Denizli Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı Su Altı Arama ve Kurtarma ekibi sevk edildi.

Ekipler, göl içinde yürüttükleri çalışmalarda Yeşil'e ait bir iz bulamadı, ancak göl kenarında Yeşil'in av tüfeği, eldivenleri ve ceketi bulundu.

Hava şartları nedeniyle ara verilen arama çalışmalarına sabahın ilk ışıklarıyla birlikte devam edilecek.

Yeşil'in kaybolduğunun av köpeğinin eve dönmesiyle anlaşıldığı öğrenildi.???????

Denizli'de avlanmak için göl kenarına giden kişi kayboldu

Denizli'de avlanmak için göl kenarına giden kişi kayboldu

Denizli'de avlanmak için göl kenarına giden kişi kayboldu

AA / Sebahatdin Zeyrek - Son Dakika Haberleri
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Denizli'nin Güney ilçesinde, avlanmak için göl kenarına gittikten sonra kendisinden haber alınamayan kişi için arama çalışması başlatıldı.

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