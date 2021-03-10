Denizli'de av yasakları başladı
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Denizli'de av yasakları başladı

10.03.2021 13:17 | Son Güncelleme: 10.03.2021 13:22
Denizli'de av yasakları başladı

Denizli'de 2020-2021 av sezonu 7 Mart tarihi itibari ile sona erdi.

Denizli'de 2020-2021 av sezonu 7 Mart tarihi itibari ile sona erdi.

Denizli İl Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, "Kara avcılığı kanunu kapsamında 2020-2021 av dönemi Merkez Av Komisyonu kararı ile belirlenen av sezonu 22 Ağustos 2020 tarihinde başlamış ve 7 Mart 2021 tarihi itibari ile sona erecektir. Av sezonu av hayvanlarının eş tutma, üreme, yavru büyütme ve erginleşme gibi yaşama evreleri dikkate alınarak belirlenmekte olup üreme döneminin başladığı av sezonu kapanış tarihi itibarıyla ülke genelinde av yasağı başlamıştır" denildi. - DENİZLİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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