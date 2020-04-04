Denizli'de av tüfeğiyle vurulan oto tamircisi kaldırıldığı hastanede öldü Denizli'nin Buldan ilçesinde 24 Mart'ta av tüfeğiyle vurulan oto tamircisi, hastanedeki yaşam mücadelesini kaybetti.

Denizli'nin Buldan ilçesinde 24 Mart'ta av tüfeğiyle vurulan oto tamircisi, hastanedeki yaşam mücadelesini kaybetti.

Oto sanayi sitesinde tamircilik yapan Kerim Çoban (30), M.K. tarafından 24 Mart'ta av tüfeğiyle ağır yaralandı.

Denizli Devlet Hastanesine kaldırılan Çoban, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Polise teslim olan M.K'nin başka bir yerde güvenlik görevlisi olarak çalıştığı, emniyetteki ifadesinde, Çoban ile bir süre önce tartıştıklarını belirttiği, "10 gün önce üzerime araba sürmüştü. Ben de çok sinirlenmiştim. Çalıştığı tamirhaneye gittim. Tüfekle korkutmak istemiştim ama yanlışlıkla ateş aldı. Çok pişmanım." dediği öğrenildi.

M.K, emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Kaynak: AA