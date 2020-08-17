Denizli'de av sezonu 22 Ağustos'ta başlıyor
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Denizli'de av sezonu 22 Ağustos'ta başlıyor

Denizli'de 2020-2021 av sezonu 22 Ağustos 2020 tarihinden itibaren başlıyor.

Denizli'de av sezonu 22 Ağustos'ta başlıyor
17.08.2020 16:42 | Son Güncelleme: 17.08.2020 17:36

Denizli'de 2020-2021 av sezonu 22 Ağustos 2020 tarihinden itibaren başlıyor.

Merkez Av Komisyonu 2020-2021 kararları Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Alınan kararlarda avlanmanın yasak olduğu bölgeler, av limitleri ve avlanma hususları gibi konular ele alınarak belirlendi.

Türkiye'de 2020-2021 Av Dönemi 22 Ağustos 2020 tarihinde başlayacağını Tarım ve Orman Bakanlığı, bildirdi. Merkez Av Komisyonu, avın açılış ve kapanış tarihlerini, izin verilen av hayvanları ile avcı başına avlanabilecek bir günlük av hayvanı limitlerini, avlanma günlerini, avlanmanın yasak olduğu avlaklar ile sahaları, av dönüşünde avcıların taşıyacakları av hayvanı miktarını, devlet ve genel avlaklarda avlanmayla ilgili hususları, avlanmada kullanılması ve bulundurulması yasaklanan araçlar, gereçler ve özelliklerini, mücadele amaçlı avlanma usulünü belirledi.

Denizli Valiliği tarafından paylaşılan kararda, "Tüm bölgelerimizde aynı gün 22 Ağustos 2020 tarihinde bıldırcın, üveyik, alakarga, küçük karga, ekinkargası, leşkargası, karabatak, saksağan, yaban domuzu ve çakal avı ile başlayacaktır. Alınan karar uyarınca Çarşamba, Cumartesi, Pazar ve resmi tatillerde (idari tatiller de dahil) av yapılabilecektir. Ayrıca yaban domuzu avı ilave olarak Salı günü de yapılabilecektir. Avcıların avlanma hakkını elde edebilmeleri için Avcılık Belgesi almaları ve belirlenen avlanma izin ücretini İl Şube Müdürlüklerinin döner sermaye işletmesine ait hesaplarına yatırmaları gerekmektedir. Avcılar, Avlak Yönetim Bilgi Sisteminden (AVBİS), Avcı Avlakta Mobil Uygulamasından (AVA) ve 0850 888 06 06 numaralı çağrı merkezinden gerekli izni aldıktan sonra, genel ve devlet avlaklarda avlanabilecektir. Avcılar; Merkez Av Komisyonun Resmi Gazete 'de yayımlanan 19 sayılı Kararındaki yer alan diğer avlanma esas ve usullerine uymaları zorunludur. İlgililere ve avcılara duyurulur" ifadelerine yer verildi. - DENİZLİ

Kaynak: İHA

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