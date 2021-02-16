Denizli'de ATV devrildi: 2 yaralı
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Denizli'de ATV devrildi: 2 yaralı

16.02.2021 19:46 | Son Güncelleme: 16.02.2021 19:49
Denizli'de ATV devrildi: 2 yaralı

DENİZLİ'nin Merkezefendi ilçesinde, ATV'nin devrilmesi sonucu 2 kişi yaralandı.

DENİZLİ'nin Merkezefendi ilçesinde, ATV'nin devrilmesi sonucu 2 kişi yaralandı.

Kaza, saat 17.30 sıralarında Çamlık Dağı Çakıroluk mevkisinde meydana geldi. Buğra Sutek'in kullandığı ATV, kontrolden çıkarak, devrildi. Kazada Sutek ile arkasında yolculuk eden Batuhan Özçelik yaralandı. Yaralılar, 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayıp, yardım istedi. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen Denizli İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) ekipleri, yaralıların yerini tespit etti. Kurtarma çalışması başlatan ekipler, yaralıları sedye ile ambulansa taşıdı. Ambulanslarla Denizli Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu, hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi.


Denizli'de ATV devrildi: 2 yaralı
Denizli'de ATV devrildi: 2 yaralı
Denizli'de ATV devrildi: 2 yaralı
Denizli'de ATV devrildi: 2 yaralı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Deniz TOKAT

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