Denizli'de Atatürk'ü en iyi minik Zeynep anlattı
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Denizli'de Atatürk'ü en iyi minik Zeynep anlattı

10.11.2020 16:03 | Son Güncelleme: 10.11.2020 16:07
Denizli'de Atatürk'ü en iyi minik Zeynep anlattı

Denizli'de 10 Kasım Atatürk'ü Anma etkinlikleri kapsamından ilkokullar arası düzenlenen resim yarışmasında 9 yaşındaki minik Zeynep 1'inci oldu.

Denizli'de 10 Kasım Atatürk'ü Anma etkinlikleri kapsamından ilkokullar arası düzenlenen resim yarışmasında 9 yaşındaki minik Zeynep 1'inci oldu.

Denizli'de 10 Kasım Atatürk'ü anma etkinlikleri kapsamında ilkokullar arası resim yarışması düzenlendi. Kent genelinde düzenlenen Atatürk'ü özlüyorum. Çünkü" isimli yarışmada Buldan Güngör Cerit Cumhuriyet İlkokulu 4/A sınıfı öğrencisi Zeynep Lal Başkonyalı resim dalında il birincisi oldu. Denizli'de Atatürk'ü en iyi anlatan 9 yaşındaki Zeynep'e ödülü anma töreni sırasında verildi. - DENİZLİ

Denizli'de Atatürk'ü en iyi minik Zeynep anlattı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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