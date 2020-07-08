Denizli'de asker uğurlamaları yasaklandı
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Denizli'de asker uğurlamaları yasaklandı

Denizli İl Umumi Hıfzıssıhha Meclisi yayımladığı genelge ile kent genelinde asker uğurlamaları için düzenlenen etkinliklerin yasaklandığını, otogar, gar ve havaalanına yalnızca birinci derece akrabalarının izin verileceği açıkladı.

Denizli'de asker uğurlamaları yasaklandı
08.07.2020 11:58 | Son Güncelleme: 08.07.2020 12:03

Denizli İl Umumi Hıfzıssıhha Meclisi yayımladığı genelge ile kent genelinde asker uğurlamaları için düzenlenen etkinliklerin yasaklandığını, otogar, gar ve havaalanına yalnızca birinci derece akrabalarının izin verileceği açıkladı.

Denizli İl Umumi Hıfzıssıhha Meclis, kent genelinde asker uğurlamalarında açık ya da kapalı alanlarda eğlence düzenlemelerine, araç konvoyu oluşturulmasına ve toplu uğurlamalarını yasakladı. Ayrıca otogar, gar ve havaalanı gibi yerlerden yapılacak uğurlamalarına yalnızca birinci derece yakınlarının katılmasına izin verileceği açıkladı. Askere gidecek olan kişinin askerlik şubesinde sevk işlemlerinin yapılacağı sırada pandemi tedbirlerini ihlal edecek uğurlama, eğlence ve konvoy gibi aktivitelerde bulunmayacaklarına dair taahhütname alınacağı yayımlanan genelgede yer aldı. - DENİZLİ

Kaynak: İHA

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