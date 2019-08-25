DENİZLİ'DE ASIRLIK GELENEK ÖNCESİ TEMSİLİ YÖRÜK GÖÇÜ

25.08.2019 13:16

UNESCO Somut Olmayan Kültürel Miras Listesi'nde yar alan, Denizli'nin Çal ilçesindeki 846 yıllık sudan koyun geçirme etkinliği öncesinde, temsili Yörük göçü yapıldı.

Çal ilçesinde 24-25 Ağustos arasında bu yıl 846'ncısı düzenlenen Sudan Koyun Geçirme ve Çoban Bayramı etkinlikleri öncesi temsili Yörük göçü gerçekleştirildi. Aşağıseyit Mahallesi'nde yapılan Yörük göçüne çobanlar, rengarenk boyadıkları koyunları ve kangal köpekleriyle katıldı. Türk bayraklarının açıldığı, davul ve zurnaların çalındığı renkli etkinlikte develer, atlar ve eşekler de yer aldı. Mahalle meydanında başlayan göç, 8 asırlık sudan koyun geçirme etkinliğinin düzenlendiği Büyük Menderes Nehri kenarında sona erdi. Etkinliğin sona ermesinin ardından, çobanlar halkoyunları oynadı.

Çal Belediye Başkanı MHP'li Fethi Akcan, asırlardır süren sudan koyun geçirme etkinliğini gelecek nesillere aktarmak için çalıştıklarını söyledi. Bu yıl 50'nin üzerinde çobanın etkinliklere katılacağını kaydeden Akcan, 846 yıldır düzenlediğimiz sudan koyun geçirme etkinliklerimiz kapsamında, çoban ve Yörük kültürünün yaşatılabilmesi için bu etkinliğimizi düzenledik. Bu güzelliği tüm dünyaya tanıtmak için çabalıyoruz. Amacımız bu güzelliklerimizin yeni nesillere tanıtılması. Bu güzel etkinliğin oluşmasını sağlayan, koyunları, köpekleri ve atlarıyla bu yürüyüşe katılan çobanlarımıza teşekkür ediyorum dedi.

Kaynak: DHA