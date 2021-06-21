Denizli'de aşılama çalışmaları tüm hızıyla devam ediyor
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Denizli'de aşılama çalışmaları tüm hızıyla devam ediyor

Denizli'de aşılama çalışmaları tüm hızıyla devam ediyor
Anadolu Ajansı / Sebahatdin Zeyrek - Haberler | Sağlık

Sağlık Bakanlığınca yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele kapsamında yürütülen aşı programı kapsamında Denizli'de aşı merkezlerindeki hareketlilik sürüyor.

Sağlık Bakanlığınca yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele kapsamında yürütülen aşı programı kapsamında Denizli'de aşı merkezlerindeki hareketlilik sürüyor.

Kent genelinde oluşturulan aşı merkezlerine başvurarak randevu oluşturan vatandaşların yanı sıra mobil aşı ekiplerinin ulaştığı sanayi tesislerindeki çalışanlar da aşılanıyor.

Denizli'de toplam yapılan aşı sayısı 616 bini geçerken ilk doz uygulanan kişi sayısı 408 bin, ikinci doz uygulanan kişi sayısı ise 208 bini geride bıraktı.

Denizli Devlet Hastanesine birinci doz aşısını olmak için gelen Zahide Yavuz, artık millet olarak salgından kurtulmak istediklerini belirterek, "Aşı olacağım için çok heyecanlıyım. İnşallah tez zamanda hastalık gider ülkemizden." dedi.

Abdullah Yılmaz ise kendilerine aşı imkanı sağlayan yetkililere teşekkür ederek, "Millet çok memnun. Aşımızı olduk. İnşallah bu salgını yeneceğiz." diye konuştu.

Denizli'de aşılama çalışmaları tüm hızıyla devam ediyor
Denizli'de aşılama çalışmaları tüm hızıyla devam ediyor
Denizli'de aşılama çalışmaları tüm hızıyla devam ediyor

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sebahatdin Zeyrek

5 milyon doz Sinovac aşısı Türkiye'ye ulaştı
5 milyon doz Sinovac aşısı Türkiye'ye ulaştı
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Hulusi Akar Boris Johnson Mustafa Şentop Süleyman Soylu
Magazin Hadise Emel Sayın Acun Ilıcalı Rafet El Roman
Spor Cristiano Yiğit Şardan Merih Demiral Nihat Özdemir Sergen Yalçın
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Denizli'de aşılama çalışmaları tüm hızıyla devam ediyor - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 21.6.2021 15:11:09. #1.15#

title