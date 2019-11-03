Denizli'de asayiş uygulaması: 4 gözaltı

Denizli'de asayiş uygulaması: 4 gözaltı

Denizli'nin Pamukkale ilçesinde asayiş uygulamasında 4 kişi gözaltına alındı.

03.11.2019 04:26
Denizli'de asayiş uygulaması: 4 gözaltı

Denizli'nin Pamukkale ilçesinde asayiş uygulamasında 4 kişi gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, Süleyman Demirel Caddesi üzerinde asayiş uygulaması yapan polis ekipleri, şüpheli tavırlar sergileyen 4 kişiye GBT sorgusu yapmak istedi.

Polis ekiplerinin üzerlerini aramak istemesi üzerine kaçan 1 zanlı, yakınlardaki otele saklandı. Polis ekipleri kaçan zanlı ve 3 arkadaşını gözaltına aldı.


Şüphelilerin üzerlerinde yapılan aramada uyuşturucu madde çıktı.

Zanlıların emniyetteki sorguları sürüyor.

Kaynak: AA
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