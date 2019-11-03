Denizli'de asayiş uygulaması: 4 gözaltı
Denizli'nin Pamukkale ilçesinde asayiş uygulamasında 4 kişi gözaltına alındı.
Denizli'nin Pamukkale ilçesinde asayiş uygulamasında 4 kişi gözaltına alındı.
Alınan bilgiye göre, Süleyman Demirel Caddesi üzerinde asayiş uygulaması yapan polis ekipleri, şüpheli tavırlar sergileyen 4 kişiye GBT sorgusu yapmak istedi.
Polis ekiplerinin üzerlerini aramak istemesi üzerine kaçan 1 zanlı, yakınlardaki otele saklandı. Polis ekipleri kaçan zanlı ve 3 arkadaşını gözaltına aldı.
Şüphelilerin üzerlerinde yapılan aramada uyuşturucu madde çıktı.
Zanlıların emniyetteki sorguları sürüyor.