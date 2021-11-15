Denizli'de asayiş olaylarında 80 şüpheli tutuklandı - Haberler
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Denizli'de asayiş olaylarında 80 şüpheli tutuklandı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Denizli'de asayiş olaylarında 80 şüpheli tutuklandı

Denizli İl Emniyet Müdürlüğü tarafından son bir hafta içerisinde 87 bin 457 kişinin GBT sorgulaması yapıldı.

DENİZLİ (İHA) - Denizli İl Emniyet Müdürlüğü tarafından son bir hafta içerisinde 87 bin 457 kişinin GBT sorgulaması yapıldı. Uygulamalarda çeşitli suçlardan aranması olan 132 kişi yakalanırken, asayiş olayında 80 şüpheli tutuklandı.

Denizli'de polis ekipleri tarafından 08 ile 14 Kasım 2021 tarihleri arasında yapılan rutin kontroller, sabit uygulama noktaları ve olaylara müdahale sırasında 87 bin 457 kişinin Genel Bilgi Toplama (GBT) sorgulaması yapıldı. Yapılan sorgulamalar sonucu çeşitli suçlardan aranması olan 132 şüpheli yakalandı. Asayiş olaylarında ise 80 şüpheli tutuklandı.

Yapılan çalışmalarda; 5 adet ruhsatsız tabanca, 2 adet ruhsatsız av tüfeği, 1 adet kurusıkı tabanca, 1 adet bıçak, 1 adet çalıntı otomobil, 2 adet çalıntı motosiklet, 2 adet çalıntı akü, 1 adet çalıntı bilezik ve çeşitli çalıntı makyaj malzemeleri ele geçirildi. - DENİZLİ

Denizli'de asayiş olaylarında 80 şüpheli tutuklandı

Denizli'de asayiş olaylarında 80 şüpheli tutuklandı

Denizli'de asayiş olaylarında 80 şüpheli tutuklandı

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