Denizli'de asayiş olaylarına karışan 60 şahıs tutuklandı

31.12.2019 10:48 | Son Güncelleme: 01.01.2020 00:06

Denizli'de son bir haftada meydana gelen hırsızlık ve kavga gibi asayiş olaylarına karışan 177 kişi gözaltına alınırken, bu şahıslardan 60'ı tutuklandı.



Denizli İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada, 23-29 Aralık tarihleri arasında meydana gelen asayiş olaylarında suça karışan şahıslardan 177 şüphelinin gözaltına alındığı bildirildi. Şahıslardan 60'ı çıkarıldıkları mahkemeler tarafından tutuklanarak ceza evine gönderildi. Yapılan çalışmalar neticesinde kent genelinde 49 bin 302 şahsın kimlik sorgusu yapılmasının ardından aranması olan 210 şahıs gözaltına alındı.



Öte yandan, gerçekleştirilen operasyonlarda çalıntı olan 1 motosiklet, 1 traktör, 1 bilgisayar, 5 adet ruhsatsız av tüfeği, 7 adet ruhsatsız tabanca, 2 adet kılıç ve mermiler ele geçirildi. - DENİZLİ

Kaynak: İHA