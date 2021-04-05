Denizli'de asayiş olayları artış gösterdi, son bir haftada 103 kişi tutuklandı
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Denizli'de asayiş olayları artış gösterdi, son bir haftada 103 kişi tutuklandı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Denizli'de asayiş olayları artış gösterdi, son bir haftada 103 kişi tutuklandı

Denizli İl Emniyet Müdürlüğü tarafından son bir haftada 25 bin 584 kişinin GBT sorgulaması yapıldı.

Denizli İl Emniyet Müdürlüğü tarafından son bir haftada 25 bin 584 kişinin GBT sorgulaması yapıldı. Uygulamalarda çeşitli suçlardan aranması olan 167 kişi yakalanırken, 619 farklı asayiş olayında ise 448 şüpheli gözaltına alındı.

Denizli'de polis ekipleri tarafından 29 Mart ile 5 Nisan 2021 tarihleri arasında yapılan rutin kontroller, sabit uygulama noktaları ve olaylara müdahale sırasında 25 bin 584 kişinin Genel Bilgi Toplama (GBT) sorgulaması yapıldı. Yapılan sorgulamalar sonucu çeşitli suçlardan aranması olan 167 şüpheli yakalandı. Polis ekipleri tarafından yakalama kararı olan 150 kişi gözaltına alınırken, adliyeye sevk edilen şüphelilerden 100'ü tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Yapılan çalışmalarda, 2 adet tabanca, 2 adet kurusıkı tabanca, 16 adet fişek, 2 adet bıçak, 1 adet çalıntı otomobil, 9 paket çalıntı sigara, 1 adet çalıntı televizyon ve 1 adet çalıntı matkap ele geçirildi.

Öte yandan, kent genelinde meydana gelen 619 farklı asayiş olayında ise 448 kişinin gözaltına alındığı, adliyeye sevk edilen şüphelilerden 2'si tutuklanarak cezaevine gönderildikleri bildirildi. - DENİZLİ

Denizli'de asayiş olayları artış gösterdi, son bir haftada 103 kişi tutuklandı
Denizli'de asayiş olayları artış gösterdi, son bir haftada 103 kişi tutuklandı
Denizli'de asayiş olayları artış gösterdi, son bir haftada 103 kişi tutuklandı
Denizli'de asayiş olayları artış gösterdi, son bir haftada 103 kişi tutuklandı
Denizli'de asayiş olayları artış gösterdi, son bir haftada 103 kişi tutuklandı
Denizli'de asayiş olayları artış gösterdi, son bir haftada 103 kişi tutuklandı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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