18.02.2020 14:34 | Son Güncelleme: 18.02.2020 14:34

Denizli'de asayiş denetimlerinde haklarında yakalama kararı bulunan 57 kişi cezaevine gönderildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, arama kaydı bulunan kişilere yönelik yapılan çalışmalarda, 183 kişiyi yakaladı.



Şüphelilerden 57'si cezaevine gönderildi. Diğerleri ise işlemlerinin ardından serbest bırakıldı.

Günlük kiralanan evler denetlendi

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Pamukkale ilçesinde 8 ayrı adresteki günübirlik konaklama amacıyla kiraya verilen evlerde, eş zamanlı uygulama gerçekleştirdi.



Kontrol edilen 121 evlerle ilgili güncel kayıt tutmayan, sistemde kaydı bulunmayan ve kaçak işletmecilik yapan kişiye, toplam 54 bin 72 lira para cezası uygulandı.



Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Büro Amirliği ekipleri de kentteki eğlence merkezlerine yönelik denetimlerinde, 7 iş yerine 8 bin 45 lira idari para cezası kesti.

Kaçakçılık operasyonu

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri kent genelinde kaçakçılık yaptığı ileri sürülen 3 kişiyi takibe aldı.



Şüphelilerin evlerinde yapılan aramalarda 238 kaçak parfüm ile tarihi eser niteliğinde bulunduğu değerlendirilen 1 adet sikke ele geçirildi.



Şüpheliler işlemleri için emniyete götürüldü.



Sahte para operasyonu



İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, il merkezinde piyasaya sahte para sürüleceği ihbarı üzerine çalışma başlattı.



Bir süre takip edilen V.D'nin aracını durduran ekipler, yapılan aramada 6 adet sahte 50 liralık banknot ele geçirdi.



V.D, gözaltına alındı.

Kaynak: AA