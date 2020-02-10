Denizli'de asayiş

10.02.2020 16:40 | Son Güncelleme: 10.02.2020 17:14

Denizli'de haklarında arama kararı bulunan 153 kişiden 44'ü yakalanarak cezaevine gönderildi.



İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü'nün aranması bulunan kişilere yönelik çalışmasında 153 kişi yakalandı.



Şüphelilerden 44'ü cezaevine gönderildi.



Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Büro Amirliği ekiplerinin kentteki eğlence merkezlerinde yönelik denetiminde de 108 iş yerine 8 bin 45 lira idari para cezası uygulandı.

Günübirlik evlere operasyon

Denizli'de, günlük kiralanan evlere yönelik denetimlerde 5 apart sahibine toplam 27 bin 36 lira ceza kesildi.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Pamukkale ilçesinde 18 ayrı adresteki günübirlik konaklama amacıyla kiraya verilen apart türü evlerde eş zamanlı uygulama gerçekleştirdi.



Kontrol edilen 177 aparttan güncel kayıt tutmayan, sistemde kaydı bulunmayan ve kaçak işletmecilik yapan 12 apart sahibine toplam 189 bin 260 lira ceza uygulandı.



Kaçakçılık operasyonları



İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri kent genelinde kaçakçılık yaptığı ileri sürülen 8 kişiyi takibe aldı.



Şüphelilerin evlerinde yapılan aramalarda 2 bin 805 kaçak parfüm, güneş gözlüğü, 660 kaçak sigara, 254 litre kaçak alkol, 13 paket nargile tütünü ele geçirildi.



Şüpheliler işlemleri için emniyet götürüldü.



Sahte döviz operasyonu



İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, il merkezinde piyasaya sahte para sürüleceği istihbaratı üzerine çalışma başlattı.



Bir süre takip edilen M.S adlı şüphelinin aracını durduran ekipler, yapılan aramada 50'er banknotlar halinde toplam 304 sahte Avusturalya doları ele geçirdi.



Olayla ilgili şüpheli gözaltına alındı.

Kaynak: AA