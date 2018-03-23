Denizli'de Asayiş

Denizli'de düzenlenen hırsızlıklara yönelik operasyonlarda 8 şüpheli gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri kent genelindeki hırsızlık olayları ile ilgili çalışma başlattı.

Polis ekipleri tespit edilen şüpheli bir otomobili takibe aldı.

Bu kapsamda Cankurtaran Mahallesi'nde durdurulan otomobilde Muğla ili Fethiye, Ortaca ve Marmaris ilçeleri ile Antalya merkezden 3 ayrı işyeri ve otomobilden hırsızlık olaylarına karıştığı tespit edilen S.B, C.K, S.T ve N.E gözaltına alındı.

Şüpheliler çıkarıldığı mahkemede tutuklandı.

Mermer hırsızlığı şüphelileri yakalandı

Topraklık Mahallesi üzerinde inşaat malzemesi çalınması ihbarını değerlendiren Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri çalışma başlattı.

Polis ekipleri olayla ilgili olduğu sanılan iki şüpheli H.G ve M.P'yi Pamukkale ilçesi Akköy Mahallesi'nde gözaltına aldı.

Jant hırsızlığı şüphelileri yakalandı

Pamukkale ilçesi Sümer Mahallesi'ndeki bir işyerinden 9 jantın çalınması ile ilgili olarak polis çalışma başlattı.

Güvenlik kamerası görüntülerinden şüphelilerin kaçtığı aracın plakasını belirleyen polis ekipleri, olayı yapan şüphelilerin M.K, U.K ve A.D olduğu tespit etti.

Şüpheli şahıslar düzenlenen operasyonla yakalanarak, gözaltına alındı

Apartlara denetim

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, günü birlik evlerde kalan yabancılara yönelik kentte uygulama yaptı.

Kentin çeşitli yerlerinde önceden tespit edilen adreslerde yapılan aramalarda 35 kişinin kimlik sorgusu ile 42 yabancı uyruklu şahıs kontrol edildi.

Denetimler neticesinde yabancı uyruklu 6 kişinin oturum izinleri olmaması nedeniyle kendilerine uyarıda bulunuldu.

Denetimlerde eksik evrak bulunduran ve mevzuata aykırı davranan günü birlik evlere 53 bin 390 lira idari para cezası uygulandı.