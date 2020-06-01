Denizli'de asansör boşluğuna düşen kişi itfaiye tarafından kurtarıldı
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Denizli'de asansör boşluğuna düşen kişi itfaiye tarafından kurtarıldı

Denizli'nin Merkezefendi ilçesinde bir apartmanın asansör boşluğuna düşen kişi, itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.

Denizli'de asansör boşluğuna düşen kişi itfaiye tarafından kurtarıldı
01.06.2020 18:03 | Son Güncelleme: 01.06.2020 18:58

Denizli'nin Merkezefendi ilçesinde bir apartmanın asansör boşluğuna düşen kişi, itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.

Sırakapılar Mahallesi 1788 Sokaktaki bir apartmanda asansör boşluğuna bir kişinin düştüğünü ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi.

Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, asansör boşluğunda mahsur kalan Bircan Bozan'ı yaklaşık yarım saatlik bir uğraş sonucu bulunduğu yerden çıkarttı.

Vücudunda kırıklar oluştuğu belirlenen Bozan, sağlık ekiplerince götürüldüğü Denizli Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı.

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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