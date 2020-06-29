Denizli'de artan karışımlı akaryakıt kaçakçılığına operasyon
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Denizli'de artan karışımlı akaryakıt kaçakçılığına operasyon

Denizli'de, solvent karışımlı atık yağları toplayarak akaryakıt olarak satmaya şahıs, aracındaki kaçak akaryakıt dolu tanklar ile yakalandı.

Denizli'de artan karışımlı akaryakıt kaçakçılığına operasyon
29.06.2020 17:44 | Son Güncelleme: 29.06.2020 18:29

Denizli'de, solvent karışımlı atık yağları toplayarak akaryakıt olarak satmaya şahıs, aracındaki kaçak akaryakıt dolu tanklar ile yakalandı.

Denizli'de Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) ekipleri son zamanlarda giderek artan solvent karışımlı yağları akaryakıt olarak satmaya çalışan şahıslara göz açtırmıyor. Kom ekipleri solvent karışımlı atık yağları akaryakıt olarak satmaya çalıştığı tespit edilen şahsa operasyon düzenledi. Şüpheli şahsın aracında yapılan aramada 3 adet tankta 3 bin litre karışımlı kaçak akaryakıt ele geçirildi. - DENİZLİ

Kaynak: İHA

Manşet

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