Denizli'de arkadaşının bıçakladığı kişi hastaneye kaldırıldı
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Denizli'de arkadaşının bıçakladığı kişi hastaneye kaldırıldı

Denizli'de arkadaşının bıçakladığı kişi hastaneye kaldırıldı
Anadolu Ajansı / Mustafa Değirmencioğlu - Haberler | Güncel

Denizli'nin Pamukkale ilçesinde arkadaşı tarafından bıçaklanan kişi yaralandı.

Denizli'nin Pamukkale ilçesinde arkadaşı tarafından bıçaklanan kişi yaralandı.

Hürriyet Mahallesinde gece geç saatlerde sokakta bir araya gelen İmdat Köse ile Süleyman Z. arasında bilinmeyen nedenle tartışma çıktı.

İki arkadaş arasındaki tartışmanın büyüyüp kavgaya dönüşmesi üzerine Süleyman Z. arkadaşı İmdat Köse'yi bıçakladı.

İhbar üzerine olay yerine sevk edilen 112 acil sağlık ekiplerinin müdahale ettiği Köse, Denizli Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Süleyman Z, polis ekiplerince gözaltına alındı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mustafa Değirmencioğlu

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