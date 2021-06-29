Denizli'de arkadaşını bıçakla yaraladığı öne sürülen kişi intihar girişiminde bulundu
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Denizli'de arkadaşını bıçakla yaraladığı öne sürülen kişi intihar girişiminde bulundu

Denizli'de arkadaşını bıçakla yaraladığı öne sürülen kişi intihar girişiminde bulundu
Anadolu Ajansı / Sebahatdin Zeyrek - Haberler | Güncel

Denizli'nin Pamukkale ilçesinde ev arkadaşını bıçakla yaraladığı iddia edilen kişi, 4. kattan atlayarak intihar girişiminde bulundu.

Denizli'nin Pamukkale ilçesinde ev arkadaşını bıçakla yaraladığı iddia edilen kişi, 4. kattan atlayarak intihar girişiminde bulundu.

İddiaya göre, Hacıkaplanlar Mahallesi'nde yaşayan Afganistan uyruklu K.A. ile H.K. arasında henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine H.K, K.A'yı bıçakla yaraladı. H.K. daha sonra dördüncü kattaki evin balkonundan atladı.

Haber verilmesi üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Denizli Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralılardan H.K'nın hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sebahatdin Zeyrek

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