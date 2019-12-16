Denizli'de aranması olan 181 şahıs yakalandı, 62'si tutuklandı
Denizli'de karıştıkları çeşitli suçlardan aranması olan 181 şahıs polis tarafından yakalanırken, şahıslardan 62'si çıkarıldıkları mahkemeler tarafından tutuklanarak ceza evine gönderildi.
Denizli'de karıştıkları çeşitli suçlardan aranması olan 181 şahıs polis tarafından yakalanırken, şahıslardan 62'si çıkarıldıkları mahkemeler tarafından tutuklanarak ceza evine gönderildi.
Denizli İl Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan yazılı açıklamada, 9-15 Aralık tarihleri arasında adli makamlardan gelen yakalama müzekkerelerine istinaden 181 şahsın yakalandığı belirtildi. İşlemleri tamamlanarak adliyeye sevk edilen şahıslardan 62'si çıkarıldıkları mahkemeler tarafından tutuklanarak ceza evine gönderildiği bildirildi. - DENİZLİ