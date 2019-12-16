Denizli'de aranması olan 181 şahıs yakalandı, 62'si tutuklandı
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Denizli'de aranması olan 181 şahıs yakalandı, 62'si tutuklandı

Denizli'de karıştıkları çeşitli suçlardan aranması olan 181 şahıs polis tarafından yakalanırken, şahıslardan 62'si çıkarıldıkları mahkemeler tarafından tutuklanarak ceza evine gönderildi.

16.12.2019 16:18 | Son Güncelleme: 16.12.2019 16:23
Denizli'de aranması olan 181 şahıs yakalandı, 62'si tutuklandı

'de karıştıkları çeşitli suçlardan aranması olan 181 şahıs tarafından yakalanırken, şahıslardan 62'si çıkarıldıkları mahkemeler tarafından tutuklanarak ceza evine gönderildi.


Denizli İl 'nden yapılan yazılı açıklamada, 9-15 tarihleri arasında adli makamlardan gelen yakalama müzekkerelerine istinaden 181 şahsın yakalandığı belirtildi. İşlemleri tamamlanarak adliyeye sevk edilen şahıslardan 62'si çıkarıldıkları mahkemeler tarafından tutuklanarak ceza evine gönderildiği bildirildi. - DENİZLİ

Kaynak: İHA
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