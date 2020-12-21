Denizli'de aranan iki FETÖ hükümlüsü yakalandı
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Denizli'de aranan iki FETÖ hükümlüsü yakalandı

21.12.2020 16:53 | Son Güncelleme: 21.12.2020 16:57
Denizli'de aranan iki FETÖ hükümlüsü yakalandı

Denizli'de Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) üyeliğinden kesinleşmiş hapis cezası bulunan iki firari hükümlü yakalandı.

Denizli'de Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) üyeliğinden kesinleşmiş hapis cezası bulunan iki firari hükümlü yakalandı.

Denizli Cumhuriyet Başsavcılığınca örgüte yönelik soruşturma kapsamında İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince çalışma başlatıldı.

Düzenlenen operasyonda "terör örgütü üyeliği"nden 6 yıl 3'er ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan iki firari hükümlü yakalandı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen hükümlüler cezaevine konuldu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sebahatdin Zeyrek

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