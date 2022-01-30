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Denizli'de aranan hükümlü yakalandı

AA, Sebahatdin Zeyrek - Güncel
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Denizli'de aranan hükümlü yakalandı

Denizli'de kesinleşmiş 10 yıl hapis cezası bulunan firari hükümlü cezaevine gönderildi.

DENİZLİ (AA) - Denizli'de kesinleşmiş 10 yıl hapis cezası bulunan firari hükümlü cezaevine gönderildi.

İl Jandarma Komutanlığı Jandarma Suç Araştırma Timi, "akrabayı kasten öldürmek" suçundan kesinleşmiş 10 yıl hapis cezası bulunan Y.H'nin kentte olduğunu tespit etti.

Yakalanan Y.H, işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.

AA / Sebahatdin Zeyrek - Güncel

İl Jandarma Komutanlığı, Denizli, JASAT, Güncel, Haber

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