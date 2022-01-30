Denizli'de aranan hükümlü yakalandı
AA, Sebahatdin Zeyrek - Güncel
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Denizli'de kesinleşmiş 10 yıl hapis cezası bulunan firari hükümlü cezaevine gönderildi.
DENİZLİ (AA) - Denizli'de kesinleşmiş 10 yıl hapis cezası bulunan firari hükümlü cezaevine gönderildi.
İl Jandarma Komutanlığı Jandarma Suç Araştırma Timi, "akrabayı kasten öldürmek" suçundan kesinleşmiş 10 yıl hapis cezası bulunan Y.H'nin kentte olduğunu tespit etti.
Yakalanan Y.H, işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.
AA / Sebahatdin Zeyrek - Güncel