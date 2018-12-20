Denizli'de Aranan 3 Kişi Yakalandı

Denizli'de aranan 3 kişi saklandıkları evde yakalandı.



İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri ihbar üzerine Pamukkale ilçesi Karşıyaka Mahallesi'ndeki bir evde arama yaptı.



Evde kalan ve haklarında "Dolandırıcılık ve suç amaçlı kurulan örgüte üye olma" suçlarından kesinleşmiş hapis cezaları bulunan A.Ç, M.P. ve C.A. gözaltına alındı.

Zanlılar emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kaynak: AA