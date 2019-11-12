Denizli'de aranan 2 kişi yakalandı

12.11.2019 10:36 | Son Güncelleme: 12.11.2019 10:36

Denizli'de haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 2 kişi yakalandı.



İl Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığı ve İnsan Ticareti ile Mücadele Şubesi ekipleri, şüphe üzerine takip edilerek durdurdukları bir otomobilde göçmen kaçakçılığı ve insan ticareti suçlarından hakkında kesinleşmiş 12 yıl 5 ay 3 gün hapis cezası bulunan E.D'yi gözaltına aldı.



E.D, tutuklanarak cezaevine gönderildi.



Öte yandan kaçakçılık ile mücadele kanuna muhalefet suçundan 3 yıl 1 ay hapis cezasıyla aranan B.T de yakalanarak emniyete götürüldü.

Kaynak: AA