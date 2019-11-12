Denizli'de aranan 2 kişi yakalandı
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Denizli'de aranan 2 kişi yakalandı

Denizli'de haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 2 kişi yakalandı.

12.11.2019 10:36 | Son Güncelleme: 12.11.2019 10:36
Denizli'de aranan 2 kişi yakalandı

'de haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 2 kişi yakalandı.


İl Göçmen Kaçakçılığı ve İnsan Ticareti ile Mücadele Şubesi ekipleri, şüphe üzerine takip edilerek durdurdukları bir otomobilde göçmen kaçakçılığı ve insan ticareti suçlarından hakkında kesinleşmiş 12 yıl 5 ay 3 gün hapis cezası bulunan E.D'yi gözaltına aldı.


E.D, tutuklanarak cezaevine gönderildi.


Öte yandan kaçakçılık ile mücadele kanuna muhalefet suçundan 3 yıl 1 ay hapis cezasıyla aranan B.T de yakalanarak emniyete götürüldü.

Kaynak: AA
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