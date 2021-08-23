Denizli'de aranan 2 FETÖ üyesi yakalandı
Denizli'de FETÖ/PDY terör örgütüne üye olmak suçundan aranan ve kesinleşmiş hapis cezası bulunan 2 şüpheli yakalandı.
Denizli'de FETÖ/PDY terör örgütüne üye olmak suçundan aranan ve kesinleşmiş hapis cezası bulunan 2 şüpheli yakalandı.
Denizli'de FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne üye olma suçundan haklarında arama kararı ve kesinleşmiş hapis cezası bulunan 2 şüpheli gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk 2 şüpheli çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı. - DENİZLİ
Kaynak: İhlas Haber Ajansı