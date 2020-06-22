Denizli'de aracında sis bombası ile yakalanan kişi gözaltına alındı Denizli'nin Serinhisar ilçesinde aracında sis bombası ile yakalanan kişi gözaltına alındı.

Denizli'nin Serinhisar ilçesinde aracında sis bombası ile yakalanan kişi gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığına bağlı Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ile Serinhisar İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, uyuşturucu ticareti yaptığı ve patlayıcı madde taşıdığı öne sürülen E.A'nın ilçede olduğu ihbarı üzerine çalışma başlattı.

Ekiplerin düzenlediği operasyonda kullanmış olduğu otomobilde yakalanan E.A. gözaltına alındı.

Zanlının üzerinde ve aracında yapılan aramada, 10 gram sentetik uyuşturucu, 5 tabanca fişeği, 4 uzun namlulu silah fişeği, 1 sis bombası ele geçirildi.

Jandarmadaki işlemlerinin ardından Acıpayam Adliyesine sevk edilen zanlı adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kaynak: AA