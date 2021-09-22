Denizli'de araç sayısı 439 bini aştı

DENİZLİ (İHA) - Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanan Motorlu Kara Taşıtları Ağustos 2021 istatistiklerine göre, Denizli'de toplam araç sayısı yüzde 4,2 artarak 439 bin 420'ye yükseldi.

Türkiye İstatistik Kurumu, 2021 yılı Ağustos ayı Motorlu Kara Taşıtları İstatistiklerini yayımladı. Bu kapsamda TÜİK Denizli Bölge Müdürü Özer Coşkun tarafından verilen bilgiye göre; Denizli ilinde toplam araç sayısı yüzde 4,2 oranında arttı. 2020 yılı Ağustos ayında toplam araç sayısı 421 bin 557 iken, 2021 yılı Ağustos ayında bir önceki yılın aynı ayına göre artış göstererek 439 bin 420'ye ulaştı.

Otomobil sayısı arttı

Otomobil sayısı 2021 yılı Ağustos ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 4,6 artışla 212 bin 558'e ulaştı. Denizli'deki araçların türlerine göre dağılımı incelendiğinde 212 bin 558 adet otomobil, 7 bin 292 adet minibüs, 3 bin 930 adet otobüs, 69 bin 531 adet kamyonet, 12 bin 455 adet kamyon, 76 bin 630 adet motosiklet, 55 bin 942 adet traktör ve bin 82 adet özel amaçlı araç bulunduğu görüldü. Oransal olarak en fazla artış yüzde 14,4 ile özel amaçlı araçlarda gerçekleşirken, adet bakımından en fazla artış 9 bin 364 adet ile otomobilde gerçekleşti.

12 bin taşıtın devri yapıldı

2021 yılı Ağustos ayında Denizli'de toplam 12 bin 048 taşıtın devri yapıldı. Taşıt türüne göre devri yapılan taşıtlar içinde ilk sırada 7 bin 926 adet ile otomobil yer alırken, ardından 2 bin 190 adet ile kamyonet, 704 adet ile motosiklet, 602 adet ile traktör, 290 adet ile minibüs, 210 adet ile kamyon, 113 adet ile otobüs ve 13 adet ile özel amaçlı araçlar geldi.

1200 taşıtın trafiğe kaydı yapıldı

2021 yılı Ağustos ayında toplam 1 bin 200 taşıtın trafiğe kaydı yapıldı. Trafiğe kaydı yapılan taşıtlar türlerine göre incelendiğinde, ilk sırada 503 adet ile otomobil yer alırken, ardından 434 adet ile motosiklet, 149 adet ile kamyonet, 89 adet ile traktör, 19 adet ile kamyon, 3'er adet ile minibüs ve otobüs geldi. - DENİZLİ

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