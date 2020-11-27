Denizli'de araç sayısı 1 yılda yüzde 3,5 arttı
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Denizli'de araç sayısı 1 yılda yüzde 3,5 arttı

27.11.2020 14:17 | Son Güncelleme: 27.11.2020 14:20
Denizli'de araç sayısı 1 yılda yüzde 3,5 arttı

Denizli'de geçen yılın Ekim ayına göre araç sayısı yüzde 3,5 artış göstererek 424 bin 871'e yükseldi.

Denizli'de geçen yılın Ekim ayına göre araç sayısı yüzde 3,5 artış göstererek 424 bin 871'e yükseldi.

Türkiye İstatistik Kurumu, (TÜİK) verilerine göre 2019 yılının ekim ayına göre 410 bin 533 olan araç sayısı 2020 yılı Ekim ayına göre yüzde 3,5 artış göstererek 424 bin 871'e ulaştı. Kentte otomobil sayısı ise yüzde 3,8 artarak 204 bin 905'e yükseldi. Araç türüne göre dağılımda ise başı 204 bin 905 adet ile otomobil çekti. Ardından ise 74 bin 488 adet motosiklet, 67 bin 68 adet kamyonet,54 bin 82 adet traktör, 12 bin 133 adet kamyon, 7 bin 272 adet minibüs, 3 bin 929 adet otobüs ve 994 adet özel amaçlı araç bulunuyor.

12 bin 50 aracın devri yapıldı

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2020 yılı Ekim ayında Denizli'de toplam 12 bin 50 taşıtın devri yapıldı. Taşıt türüne göre devri yapılan araçlar içinde ilk sırada 8 bin 94 adet ile otomobil yer aldı. Ardından 2 bin 123 adet ile kamyonet, 631 adet ile traktör, 603 adet ile motosiklet, 272 adet ile minibüs, 248 adet ile kamyon, 65 adet ile otobüs ve 14 adet ile özel amaçlı araçlar geldi. Ayrıca2020 yılı Ekim ayında toplam bin 237 aracın trafiğe kaydı yapıldı. - DENİZLİ

Denizli'de araç sayısı 1 yılda yüzde 3,5 arttı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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