Denizli'de araç çaldı, 8 saat sonra Manisa'da yakaladı
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Denizli'de araç çaldı, 8 saat sonra Manisa'da yakaladı

Denizli'de, gece saatlerinde otomobil çalan şüpheli, JASAT timleri tarafından 8 saat sonra Manisa'da yakaladı.

Denizli'de araç çaldı, 8 saat sonra Manisa'da yakaladı
16.08.2020 14:19 | Son Güncelleme: 16.08.2020 14:23

Denizli'de, gece saatlerinde otomobil çalan şüpheli, JASAT timleri tarafından 8 saat sonra Manisa'da yakaladı.

Olay, Pamukkale ilçesi Karahayit Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, bir şahıs gece saatlerinde gözüne kestirdiği otomobili çaldı. Otomobil sahibi sabah saatlerinde otomobilinin park ettiği alanda olmadığını fark edince ihbarda bulundu. Pamukkale İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri ve jandarmanın dedektifleri olarak bilinen Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) harekete geçti. JASAT timi, yaptığı incelemelerin ardından otomobili çalan şahsın Feridun A., (38) olduğu tespit etti. JASAT timi Feridun A.'nın Manisa'ya gittiğini belirleyerek takibe aldı. Feridun A., JASAT timi ve Manisa polisinden çaldığı otomobil ile kaçarken yakalandı. JASAT timleri tarafından 8 saat sonra yakalanan Feridun A., çaldığı otomobil ile birlikte Denizli'ye getirildi. Jandarmadaki işlemlerinin ardından şahsın adliyeye sevk edilmesi bekleniyor.

Öte yandan, çalınan otomobil ise sahibine teslim edildiği öğrenildi. - DENİZLİ

Kaynak: İHA

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