Denizli'de apartmanda çıkan yangında 1 kişi öldü
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İtfaiye, Denizli, 3. Sayfa, Haber

Denizli'de apartmanda çıkan yangında 1 kişi öldü

Denizli'de apartmanda çıkan yangında 1 kişi öldü Denizli'de bir apartmanda giriş katında çıkan yangında bir kişi hayatını kaybetti.

26.04.2020 09:10 | Son Güncelleme: 26.04.2020 09:11
Denizli'de apartmanda çıkan yangında 1 kişi öldü

Denizli'de apartmanda çıkan yangında 1 kişi öldü

DENİZLİ - Denizli'de bir apartmanda giriş katında çıkan yangında bir kişi hayatını kaybetti. Apartmanda dumandan etkilenen vatandaşlar itfaiye ekipleri tarafından tahliye ederek kurtarıldı.

Olay, Pamukkale ilçesi Anafartalar Mahallesi'nde meydana geldi. Sabah saatlerinde 2712/1 sokak üzerinde bulunan 3 katlı apartmanın giriş katında bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Apartmanın ikinci katında oturan ev sahibi Hasan Yamanlı'nın yangını fark etmesi ile giriş katındaki yangını kendisi söndürdü. Hasan Yamanlı ve komşusu Eşref Kaplan ile birlikte apartmandan çıktı. Ev sahibi Yamanlı apartmanın giriş katındaki başka noktadan çıkan yangını fark etmesi ile 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulundu. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını söndürdü. Bölgeye gelen polis ekipleri çevrede güvenlik önlemleri aldı. Apartman boşluğunda oluşan yoğun dumandan etkilenen vatandaşlar ise mahsur kaldı. Duman itfaiye ekipleri tarafından tahliye edilmesinin ardından en üst katta oturan aile apartmandan kurtarıldı. Apartmanda 47 yaşındaki Mustafa Kaplan yattığı odasında ölü olarak bulundu. Polis olay yeri inceleme ekipleri ise çalışma başlattı.

Olayla ilgili çalışmalar devam ediyor.

Denizli'de apartmanda çıkan yangında 1 kişi öldü

Kaynak: İHA

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