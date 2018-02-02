Denizli'de Apartman Dairesindeki Patlama

Denizli'nin Pamukkale ilçesinde apartman dairesinde doğalgaz sıkışması nedeniyle meydana gelen patlamada ağır yaralanan kişi, ambulans uçakla Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesine gönderildi.

Zeytinköy Mahallesi Gazi Osman Paşa Caddesi üzerindeki 4 katlı binanın en üst katında doğalgaz sıkışması sonucu meydana gelen patlamada vücudunda yanıklar oluşan ve vatandaşların açtığı battaniyeye atlayan Nikail Şentürk'e (31) ilk müdahale Denizli Devlet Hastanesindeki yanık ünitesinde yapıldı.

Vücudunda yüzde 80 yanık ve çok sayıda kırık oluşan Şentürk, hayati tehlikesi nedeniyle ambulans uçakla Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi Yanık Merkezine gönderildi.

Apart olarak kullanıldığı öğrenilen evde patlamanın etkisiyle duvarların yarıldığı, aynı sokaktaki bazı evlerin camlarının da kırıldığı görüldü.

Patlamada yaralanarak hastaneye kaldırılan Kadriye Gökmen'in (30) ise sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Olay

Dün gece, Zeytinköy Mahallesi'nde 4 katlı binanın en üst katında doğalgaz sıkışması sonucu patlama meydana gelmiş, evde bulunan Nikail Şentürk, vatandaşların açtığı battaniyeye atlamış, Kadriye Gökmen ise cam kırıkları nedeniyle hastaneye kaldırılmıştı.