Denizli'de anneleri çalınan yavru güvercinler telef oldu
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Denizli'de anneleri çalınan yavru güvercinler telef oldu

05.02.2021 17:09 | Son Güncelleme: 05.02.2021 17:09
Denizli'de anneleri çalınan yavru güvercinler telef oldu

Denizli'nin Pamukkale ilçesinde kümesten çalınan anne güvercinlerin yavruları telef oldu.

Denizli'nin Pamukkale ilçesinde kümesten çalınan anne güvercinlerin yavruları telef oldu.

Fatih Mahallesi'nde yaşayan Osman Songur, evinin bahçesindeki kümesin kapılarını açık buldu.

Kümesi kontrol eden Songur, bazıları kuluçkada olan anaç güvercinlerin yerinde olmadığını fark etti.

Songur'un durumu polise bildirmesi üzerine olay yeri ekipleri, kümes ve çevresinde inceleme yaptı.

Osman Songur, AA muhabirine yaptığı açıklamada, kümesin kapısının zorlanıp söküldüğünü, 30 anaç güvercinin çalındığını belirterek, "Kümesteki güvercinlerden bazıları yumurtalar üzerinde kuluçkadaydı. Bazıları yumurtada yeni çıkan yavrularını kanatlarının altında ısıtıyordu. Yavrulardan telef olanlar var, kalanlar da soğukta telef olacak. Altında yavruları olan güvercinleri çalanlarda hiç mi vicdan yok? Şimdi ben sağ kalan yavruları ne yapayım, onlar da ölecek." ifadelerini kullandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mustafa Değirmencioğlu

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