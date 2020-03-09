Denizli'de anne ve babalar psikoloji sohbet etkinliği
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Denizli, Karaman, Anne, Güncel

Denizli'de anne ve babalar psikoloji sohbet etkinliği

Denizli Büyükşehir Belediyesi Sosyal Etkinlik Merkezleri öğrencilerinin velilerine yönelik "Anne ve Babalar İçin Psikoloji Sohbetleri" adlı program düzenlendi.

09.03.2020 16:51 | Son Güncelleme: 09.03.2020 16:51
Denizli'de anne ve babalar psikoloji sohbet etkinliği

Denizli Büyükşehir Belediyesi Sosyal Etkinlik Merkezleri öğrencilerinin velilerine yönelik "Anne ve Babalar İçin Psikoloji Sohbetleri" adlı program düzenlendi.


Öğrencilerin velilerine yönelik "Anne ve Babalar İçin Psikoloji Sohbetleri" adlı program düzenleyen Denizli Büyükşehir Belediyesi Sosyal Etkinlik Merkezleri, ilk programı Karaman Sosyal Etkinlik Merkezi'nde gerçekleştirdi. Psikolojik Danışman Yiğitcan Özkan tarafından yapılan psikoloji sohbetleri 4 ana başlıkta incelendi. Özkan sunumunda 'İletişimin püf noktaları, beden dili, aktif ve yetkin ebeveyn tutumları, Ergene çözüm odaklı bakabilme ve kariyer kararı verirken yapılması gerekenler' konu başlıkları altında velileri bilgilendirdi. Özkan, ebeveynlerin en önemli görevinin sevmek, diğer görevlerinin ise cesaretlendirmek, korumak ve rehberlik etmek olduğunu belirtti. Özkan, "Rehberlik ederken cesaret ve sevgi aynı anda çalışmalı. Yani çocuklarınıza alan tanımalısınız. Ancak alan tanırken, müdahale veya otorite kurucu şekilde değil onu doğru yola sevk ederek yapmalısınız" dedi.


"Bu sadece veliyi tatmin eder. Çünkü neden? Siz de kaygılısınız"


Veliler otoriteci bir yaklaşım sergileyerek, 'Ben bilirim, ben yaparım, şöyle olması lazım, Ruşen amcanın oğlu 80 soruda 75 yapıyormuş sen de o kadar yapman lazım, bunun için 10 saat çalışman lazım' şeklinde söylemlerinin yanlış olduğunu kaydeden Özkan, "Bu sadece veliyi tatmin eder. Çünkü neden? Siz de kaygılısınız. Bu çocuklar sınava girecek ne olacak? Kaygılanıp ne kadar çok otoriteye devam ederseniz o aile, o çocuk o kadar baskılanacaktır" dedi.


Denizli'nin 10 farklı mahallesinde hizmet veren Denizli Büyükşehir Belediyesi Sosyal Etkinlik Merkezlerinde eğitim alan öğrencilerin velilerine yönelik düzenlenen program 26 Mart'a kadar devam edecek. - DENİZLİ

Kaynak: İHA

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