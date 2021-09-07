Denizli'de alternatif ürün olarak yetiştirilen çerezlik kabak çekirdeğinde hasat başladı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Denizli'de alternatif ürün olarak yetiştirilen çerezlik kabak çekirdeğinde hasat başladı

Denizli'de alternatif ürün olarak yetiştirilen çerezlik kabak çekirdeğinde hasat başladı
Anadolu Ajansı / Mustafa Değirmencioğlu - Haberler | Ekonomi

Denizli'nin Tavas ilçesinde çiftçilerin alternatif ürün olarak yetiştirdiği çerezlik kabak çekirdeğinde hasada başlandı.

Denizli'nin Tavas ilçesinde çiftçilerin alternatif ürün olarak yetiştirdiği çerezlik kabak çekirdeğinde hasada başlandı.

İl Tarım ve Orman Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, alternatif ürün arayışına giren Sofular, Merkez, Çalıköy ve Uzunpınar mahallelerindeki bazı çiftçiler çerezlik kabak yetiştiriciliğine yöneldi.

İl ve ilçe Tarım ve Orman Müdürlüğü teknik personellerinin kontrolünde başlanan çerezlik kabak üretimi ilçede 2020'de 50 dekar alanda yapılırken, üretim alanı 2021'de 600 dekara ulaştı.

Mayıs ayının ortalarında makineli tarıma uygun şekilde ekimi yapılan Ürgüp sivrisi tipindeki ürünün sulama işlemi damlama yöntemi ile gerçekleştirildi.

Yetişen kabak meyveleri, bir gün önceden özel aparatla sıraya alınarak makine ile hasat edildi. Makinenin parçalama haznesinde etinden ayrılan çekirdekler makine içinde su ile temizlenerek depoya aktarıldı. Çekirdekler kurutulmak üzere üretim alanında açılan sergi üzerine boşaltıldı.

İlk defa makine ile hasadın heyecanını yaşayan üreticiler, çerezlik kabak üretiminden memnun olduklarını ifade etti.

Çerezlik kabak çekirdeklerinden dekar başına 100-150 kilogram verim beklendiği kaydedildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mustafa Değirmencioğlu

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Meral Akşener Mustafa Varank Sultan Alparslan Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Cem Yılmaz Demet Akalın Acun Ilıcalı Ferhan Şensoy
Spor Diego Max Meyer Şenol Güneş Sergen Yalçın Halil İbrahim Dervişoğlu
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Denizli'de alternatif ürün olarak yetiştirilen çerezlik kabak çekirdeğinde hasat başladı - Haberler Ekonomi
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 7.9.2021 12:51:17. #1.14#

title