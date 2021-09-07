Denizli'de alternatif ürün olarak yetiştirilen çerezlik kabak çekirdeğinde hasat başladı

Denizli'nin Tavas ilçesinde çiftçilerin alternatif ürün olarak yetiştirdiği çerezlik kabak çekirdeğinde hasada başlandı.

Denizli'nin Tavas ilçesinde çiftçilerin alternatif ürün olarak yetiştirdiği çerezlik kabak çekirdeğinde hasada başlandı.

İl Tarım ve Orman Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, alternatif ürün arayışına giren Sofular, Merkez, Çalıköy ve Uzunpınar mahallelerindeki bazı çiftçiler çerezlik kabak yetiştiriciliğine yöneldi.

İl ve ilçe Tarım ve Orman Müdürlüğü teknik personellerinin kontrolünde başlanan çerezlik kabak üretimi ilçede 2020'de 50 dekar alanda yapılırken, üretim alanı 2021'de 600 dekara ulaştı.

Mayıs ayının ortalarında makineli tarıma uygun şekilde ekimi yapılan Ürgüp sivrisi tipindeki ürünün sulama işlemi damlama yöntemi ile gerçekleştirildi.

Yetişen kabak meyveleri, bir gün önceden özel aparatla sıraya alınarak makine ile hasat edildi. Makinenin parçalama haznesinde etinden ayrılan çekirdekler makine içinde su ile temizlenerek depoya aktarıldı. Çekirdekler kurutulmak üzere üretim alanında açılan sergi üzerine boşaltıldı.

İlk defa makine ile hasadın heyecanını yaşayan üreticiler, çerezlik kabak üretiminden memnun olduklarını ifade etti.

Çerezlik kabak çekirdeklerinden dekar başına 100-150 kilogram verim beklendiği kaydedildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mustafa Değirmencioğlu