Denizli'de alkol ve tütün kaçakçılarına KOM operasyonu
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Denizli'de alkol ve tütün kaçakçılarına KOM operasyonu

Denizli'de KOM ekipleri il genelinde kaçak tütün ve tütün mamulü kaçakçılığı ve sahte alkol üreten şahıslara yönelik operasyon düzenledi.

Denizli'de alkol ve tütün kaçakçılarına KOM operasyonu
18.05.2020 14:37 | Son Güncelleme: 18.05.2020 14:37

Denizli'de KOM ekipleri il genelinde kaçak tütün ve tütün mamulü kaçakçılığı ve sahte alkol üreten şahıslara yönelik operasyon düzenledi. 4 şüpheli şahıs gözaltına alınırken 130 şişe kaçak alkol, tütün ve tütün mamulü ele geçirildi.

Denizli İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) ekipleri tütün ve alkol kaçakçılarına göz açtırmadı. Kent genelinde takip edilen şahıslara yönelik operasyon gerçekleştiren KOM ekipleri 4 şüpheli şahsı gözaltına aldı. 2 bin adet dolma sigara, 34 kilogram tütün, 130 şişe kaçak alkol, 42 adet sahte TAPDK bandrolü ve 20 adet alkol imalatında kullanılan malzemeler ele geçirildi. - DENİZLİ

Kaynak: İHA

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