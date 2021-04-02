Denizli'de alçıdan yaptıkları heykeli "Zeus'un oğlu" heykeli diye satmaya çalıştılar
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Denizli'de alçıdan yaptıkları heykeli "Zeus'un oğlu" heykeli diye satmaya çalıştılar

Anadolu Ajansı / Mustafa Değirmencioğlu - Haberler | Güncel
Denizli'de alçıdan yaptıkları heykeli 'Zeus'un oğlu' heykeli diye satmaya çalıştılar

Denizli'nin Pamukkale ilçesinde alçıdan yaptıkları heykeli "Zeus'un oğlu" diye satmaya çalıştıkları öne sürülen kişiler gözaltına alındı.

Denizli'nin Pamukkale ilçesinde alçıdan yaptıkları heykeli "Zeus'un oğlu" diye satmaya çalıştıkları öne sürülen kişiler gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Karahayıt Mahallesi'nde I.A, M.A. ve O.A'nın tarihi eser satmak için müşteri aradıkları ihbarı üzerine çalışma başlattı.

Tarihi eser kaçakçılığı yaptıkları değerlendirilen kişilerle alıcı gibi bağlantı kuran jandarma ekiplerine, aralarında "Zeus'un oğlunun" heykelinin de olduğunu söyledikleri 4 heykeli 1 milyon liraya satmak isteyen 3 şüpheli gözaltına alındı.

Yapılan incelemede, 2 erkek figürü ve 2 kadın figürü heykelinin alçıdan yapıldığı tespit edildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mustafa Değirmencioğlu

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