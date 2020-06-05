Denizli'de akıma kapılarak yük asansöründen düşen işçi yaralandı
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Denizli'de akıma kapılarak yük asansöründen düşen işçi yaralandı

Denizli'nin Pamukkale ilçesinde elektrik akımına kapılarak yük asansöründen düşen işçi yaralandı.

Denizli'de akıma kapılarak yük asansöründen düşen işçi yaralandı
05.06.2020 15:55 | Son Güncelleme: 05.06.2020 15:55

Denizli'nin Pamukkale ilçesinde elektrik akımına kapılarak yük asansöründen düşen işçi yaralandı.

Nakliye şirketinde çalışan Orhan Yılmaz (31), Kale Mahallesi'nde bir binanın 4. katına eşya taşımak için seyyar yük asansörü kurdu.

Asansörün üzerine çıkan Yılmaz, taşıyacağı eşyanın elektrik iletim hattına temas etmemesi için önlem almak istediği sırada akıma kapılarak yaklaşık 7 metre yükseklikten beton zemine düştü.

Ağır yaralanan Yılmaz, ambulansla Denizli Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Olay yerine çağrılan elektrik dağıtım şirketi görevlileri hattı kontrol etti.

Kaynak: AA

Güncel Manşet

Haberler

Erdoğan, sokağa çıkma kısıtlamasının neden alındığını ve hangi sebeple iptal edildiğini 2 maddeyle açıkladı Haber
Erdoğan, sokağa çıkma kısıtlamasının neden alındığını ve hangi sebeple iptal edildiğini 2 maddeyle açıkladı
Yeni partilerin seçime girmesinin engelleneceği iddialarına AK Parti'den yanıt: Böyle bir gündemimiz yoktur Haber
Yeni partilerin seçime girmesinin engelleneceği iddialarına AK Parti'den yanıt: Böyle bir gündemimiz yoktur
2 çocuk annesi komşusuna aşık olan genç dehşet saçtı: 1 ölü, 2 yaralı Haber
2 çocuk annesi komşusuna aşık olan genç dehşet saçtı: 1 ölü, 2 yaralı
İYİ Parti, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sokağa çıkma kısıtlamasını iptal etmesine 'Kim Milyoner Olmak İster?' repliğiyle tepki verdi Haber
İYİ Parti, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sokağa çıkma kısıtlamasını iptal etmesine "Kim Milyoner Olmak İster?"...
Ankara-Sivas arasını 2 saate indirecek YHT hattı yıl sonunda hizmete açılacak Haber
Ankara-Sivas arasını 2 saate indirecek YHT hattı yıl sonunda hizmete açılacak
Acemi askere zorbalık yapan usta askerler hakkında Bakan Akar'ın talimatıyla inceleme başlatıldı Haber
Acemi askere zorbalık yapan usta askerler hakkında Bakan Akar'ın talimatıyla inceleme başlatıldı
Tekme tokat kavga ettiği kişiyi yere seren Uğur Dündar, o anları anlattı
Tekme tokat kavga ettiği kişiyi yere seren Uğur Dündar, o anları anlattı
İntihar ettiği söylenen 17 yaşındaki genç kızın ölümünün altından 'gayrimeşru çocuk' çıktı
İntihar ettiği söylenen 17 yaşındaki genç kızın ölümünün altından "gayrimeşru çocuk" çıktı
İzmir'de denize döktüğümüz Yunanistan'dan Türkiye'ye küstah 'savaş' tehdidi
İzmir'de denize döktüğümüz Yunanistan'dan Türkiye'ye küstah "savaş" tehdidi
Erdoğan, Ayasofya'nın camiye çevrilmesi için talimat verdi: Milletimiz karar vermeli
Erdoğan, Ayasofya'nın camiye çevrilmesi için talimat verdi: Milletimiz karar vermeli
Son dakika: Kısa çalışma ödeneği ve işten çıkarma yasağının uzamasıyla ilgili kapsamlı bir paket geliyor
Son dakika: Kısa çalışma ödeneği ve işten çıkarma yasağının uzamasıyla ilgili kapsamlı bir paket geliyor
Kızını, internette uygunsuz görüntüleri var diye öldürdü! Videodaki kişi başka biri çıktı
Kızını, internette uygunsuz görüntüleri var diye öldürdü! Videodaki kişi başka biri çıktı
Kadın müşterisini darp eden taksi şoförünün 2 yıla kadar hapsi istendi
Kadın müşterisini darp eden taksi şoförünün 2 yıla kadar hapsi istendi
Bursa'da polisi memuru Erman Özcan'ı şehit eden zanlı suç makinesi çıktı
Bursa'da polisi memuru Erman Özcan'ı şehit eden zanlı suç makinesi çıktı
Michael Bradley'den Donald Trump'a ağır sözler: Onun ar damarı çatlamış
Michael Bradley'den Donald Trump'a ağır sözler: Onun ar damarı çatlamış
Oyuncu Tamer Karadağlı, Çocuklar Duymasın defterini kapattı: Benim için bitmiştir
Oyuncu Tamer Karadağlı, Çocuklar Duymasın defterini kapattı: Benim için bitmiştir
Korona olduğunu bilmesine rağmen boynundaki atkıyı hastane girişine böyle astı
Korona olduğunu bilmesine rağmen boynundaki atkıyı hastane girişine böyle astı
Aracı kurum patronu Murat Güler ve şirketlerine borsada manipülasyon yaptığı gerekçesiyle işlem yasağı getirildi
Aracı kurum patronu Murat Güler ve şirketlerine borsada manipülasyon yaptığı gerekçesiyle işlem yasağı getirildi
Erkek arkadaşından hamile kalan vicdansız anne doğurduğu bebeğini 3'üncü kattan aşağı attı
Erkek arkadaşından hamile kalan vicdansız anne doğurduğu bebeğini 3'üncü kattan aşağı attı
Oyuncu Kaan Yıldırım'dan Hadise'ye çağrı: Baba olmak istiyorum
Oyuncu Kaan Yıldırım'dan Hadise'ye çağrı: Baba olmak istiyorum
George Floyd için ilk cenaze töreni Minneapolis'te düzenlendi
George Floyd için ilk cenaze töreni Minneapolis'te düzenlendi
'Kutlama zamanı değil' diyen Dünya Sağlık Örgütü, koronada ikinci dalganın eylül ayında başlayabileceğini açıkladı
"Kutlama zamanı değil" diyen Dünya Sağlık Örgütü, koronada ikinci dalganın eylül ayında başlayabileceğini...
45 yaşındaki Linet, havuz başında siyah bikinisiyle poz verdi
45 yaşındaki Linet, havuz başında siyah bikinisiyle poz verdi
Eda Taşpınar, cüretkar bikinisiyle poz verdi
Eda Taşpınar, cüretkar bikinisiyle poz verdi
Bursa'da polis memurunun şehit edildiği olayda 3 kişi tutuklandı
Bursa'da polis memurunun şehit edildiği olayda 3 kişi tutuklandı
İran'da koronavirüs salgınında ikinci dalga: Vaka sayısı rekor kırdı
İran'da koronavirüs salgınında ikinci dalga: Vaka sayısı rekor kırdı
Vefat eden 9 yaşındaki oğluyla çekilen fotoğrafını paylaşan Ebru Şallı, herkesi duygulandırdı
Vefat eden 9 yaşındaki oğluyla çekilen fotoğrafını paylaşan Ebru Şallı, herkesi duygulandırdı
Bilim Kurulu Üyesi Turan: Virüsün denizde canlı kalma ihtimali düşük
Bilim Kurulu Üyesi Turan: Virüsün denizde canlı kalma ihtimali düşük
2 yıl önce rekor kar eden Tottenham, koronavirüs salgını nedeniyle 175 milyon sterlin kredi çekecek
2 yıl önce rekor kar eden Tottenham, koronavirüs salgını nedeniyle 175 milyon sterlin kredi çekecek
Şahan Gökbakar, koronavirüs kaptığı gerekçesiyle işten kovduğu ileri sürülen güvenlik personelinin attığı veda mesajını paylaştı
Şahan Gökbakar, koronavirüs kaptığı gerekçesiyle işten kovduğu ileri sürülen güvenlik personelinin attığı veda...
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Adnan Menderes Fahrettin Altun Kemal Kılıçdaroğlu Musa Farisoğulları Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Ebru Şallı Seda Sayan Rafet El Roman İbrahim Tatlıses
Spor Şenol Güneş Nihat Özdemir Ahmet Ağaoğlu Emre Belözoğlu Hikmet Karaman
Daha Fazla Kaza Ankara Haziran Enis Berberoğlu
Şu an buradasınız: Denizli'de akıma kapılarak yük asansöründen düşen işçi yaralandı - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 5.6.2020 15:58:29. #1.14#
title