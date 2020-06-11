Denizli'de akaryakıt istasyonunda pompalı tüfekle vurulan kişi yaralandı Denizli'nin Pamukkale ilçesinde akaryakıt istasyonunda pompalı tüfekle saldırıya uğrayan kişi yaralandı.

Denizli'nin Pamukkale ilçesinde akaryakıt istasyonunda pompalı tüfekle saldırıya uğrayan kişi yaralandı.

Denizli-Antalya kara yolu Hacıkaplanlar Mahallesi'ndeki bir akaryakıt istasyonuna 34 CMC 387 plakalı otomobiliyle gelen Cüneyt Ş. (32), alışveriş için markete yöneldi.

Market girişinde yanına gelen kişinin pompalı tüfekle ateş açması sonucu yaralanan Cüneyt Ş, ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Cüneyt Ş'nin hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Güvenlik kamerası kayıtlarından zanlının, Cüneyt Ş. ile aralarında husumet bulunan T.Ö. olduğu tespit edildi. Kaçan şüphelinin yakalanması için çalışma başlatıldı.

Kaynak: AA