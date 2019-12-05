Denizli'nin 4 ilçesinde AK Parti ilçe başkanları istifa etti

05.12.2019 19:13 | Son Güncelleme: 05.12.2019 19:17

Denizli'nin Bozkurt, Güney, Serinhisar ve Çivril ilçelerinde AK Parti İlçe Başkanları istifa etti.

AK Parti Bozkurt İlçe Başkanı Tolga Yanal, Çivril İlçe Başkanı Mehmet Kale, Serinhisar İlçe Başkanı Ali Özcan ve Güney İlçe Başkanı Celal Özgülen istifalarını verdi. Dört ilçe başkanı da istifa kararlarını AK Parti İl Başkanlığı'na gönderdi.

Konu ile ilgili AK Parti İl Başkanlığı'ndan ise henüz bir açıklama yapılmadı.