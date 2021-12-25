Denizli'de AK Parti Türkiye'nin yeni ekonomi modeli için Oda ve STK'larla buluştu - Haberler
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Denizli'de AK Parti Türkiye'nin yeni ekonomi modeli için Oda ve STK'larla buluştu

Denizli'de AK Parti Türkiye'nin yeni ekonomi modeli için Oda ve STK'larla buluştu
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Politika

Denizli AK Parti, Türkiye'nin yeni ekonomi modelini ve Denizli'nin bu programdaki rolünü oda ve STK'ların temsilcilerine anlatarak iş dünyasıyla istişarelerde bulunmak için bir araya geldi.

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DENİZLİ (İHA) - Denizli Ak Parti, Türkiye'nin yeni ekonomi modelini ve Denizli'nin bu programdaki rolünü oda ve STK'ların temsilcilerine anlatarak iş dünyasıyla istişarelerde bulunmak için bir araya geldi.

Denizli'de Türkiye'nin yeni ekonomi programı hakkında AK Parti tarafından program gerçekleştirildi. Programa Denizli Milletvekili Cahit Özkan, AK Parti İl Başkanı Yücel Güngör, Denizli Milletvekili Şahin Tin, Denizli Ticaret Odası Başkanı Uğur Erdoğan, Denizli İhracatçılar Birliği Başkanı Hüseyin Memişoğlu ve diğer üyeler katıldı. Programa, Ak Parti Grup Başkanvekili Denizli Milletvekili Cahit Özkan, Şahin Tin, Nilgün Ök, Büyükşehir Belediye Başkan vekili Ali değirmenci ve Denizli Sivil Toplum kuruluşlarının başkanları iştirak etti. AK Parti İl Başkanı Yücel Güngör, Türkiye'nin yeni ekonomi programında Denizli'nin yeri hakkında bilgilendirmede bulundu.

"Denizli ortak paydamız"

Toplantıya ilişkin konuşan İl Başkanı Yücel Güngör, "Yatırım, istihdam, üretim, ihracat ve büyüme odaklı yeni ekonomi modelimizi ve Denizlimizin sistemdeki durumunu, Denizli iş dünyasıyla verimli bir istişare toplantısında ele aldık, yeni modeli anlattık. Denizli ortak paydamız. Denizli'mize hayırlı olsun" dedi. - DENİZLİ

Denizli'de AK Parti Türkiye'nin yeni ekonomi modeli için Oda ve STK'larla buluştu

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