Denizli'de aile katliamı: 4 ölü
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Denizli'de aile katliamı: 4 ölü

DENİZLİ (İHA) – Denizli'nin Çivril ilçesinde bir kişi, henüz bilinmeyen bir sebepten dolayı eşini, 9 ve 5 yaşlarındaki iki çocuğunu öldürüp intihar etti.

Denizli'de aile katliamı: 4 ölü
12.06.2020 12:39 | Son Güncelleme: 12.06.2020 13:11

DENİZLİ (İHA) – Denizli'nin Çivril ilçesinde bir kişi, henüz bilinmeyen bir sebepten dolayı eşini, 9 ve 5 yaşlarındaki iki çocuğunu öldürüp intihar etti.

Olay, sabah saatlerinde Çivril ilçesi Gürpınar Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, Ahmet Çakar henüz bilinmeyen bir sebepten dolayı, 31 yaşındaki eşi Özlem Çakar ile 5 yaşındaki Naki ve 9 yaşındaki Emir'i öldürdü. Ahmet Çakar ardından aynı av tüfeği ile kendi canına kıydı.

İhbar üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Jandarma ekiplerinin olay yerindeki incelemesi sürüyor. - DENİZLİ

Kaynak: İHA

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