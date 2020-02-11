Denizli'de ağaca çarpan otomobildeki hamile kadın öldü, 5 kişi yaralandı

11.02.2020 13:24 | Son Güncelleme: 11.02.2020 13:24

Denizli'nin Pamukkale ilçesinde otomobilin refüjdeki ağaca çarparak yoldan çıkması sonucu 8 aylık hamile kadın öldü, 5 kişi yaralandı.



Şaban Damgacı'nın kullandığı 06 AK 9828 plakalı otomobil, Fevzi Çakmak Bulvarı'nda önce bariyere daha sonra refüjdeki ağaca çarptı.

Kazada sürücü Damgacı ile eşi Özge, oğlu Murat Damgacı ile yakınları 8 aylık hamile Fiden Kazancıo (27), eşi Muhammet Kazancıo ve Hüsne Aslan yaralandı.

İtfaiye ekipleri, otomobil içinde sıkışan Figen Kazancıo'yu bulunduğu yerden çıkardı.

Yaralılar sağlık ekiplerince Pamukkale Üniversitesi Hastanesine kaldırıldı.



Ağır yaralı Figen Kazancıo müdahaleye rağmen hayatını kaybetti, çocuğu ise sezaryen yöntemi ile anne karnından alınarak yoğun bakıma konuldu.

Bebeğin hayati tehlikesinin sürdüğü öğrenildi.

Kaynak: AA