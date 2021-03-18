Denizli'de afet eğitim seferberliği başlatıldı
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Denizli'de afet eğitim seferberliği başlatıldı

18.03.2021 09:19 | Son Güncelleme: 18.03.2021 09:32
Denizli'de afet eğitim seferberliği başlatıldı

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun talimatıyla 2021 yılının "Türkiye Afet Eğitim Yılı" olarak belirlenmesinin ardından Denizli'de Afet Eğitim Seferberliği başladı.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun talimatıyla 2021 yılının "Türkiye Afet Eğitim Yılı" olarak belirlenmesinin ardından Denizli'de Afet Eğitim Seferberliği başladı.

Türkiye Afet Eğitim Yılı ardından Denizli'de Vali Ali Fuat Atik başkanlığında düzenlenen Afet Farkındalık Eğitimleri tüm hızıyla devam ediyor. Kaymakamlıklar, Garnizon Komutanlığı, İl Emniyet Müdürlüğü, İl Jandarma Komutanlığı personeli ve aileleri; tüm kamu kurum ve kuruluşlarının personel ve ailelerine çevrimiçi afet farkındalık eğitimi verilmesi planlandı. Afet Eğitim Seferberliği kapsamında Vali Ali Fuat Atik ile Pamukkale Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Kutluhan arasında işbirliği protokolü imzalanarak Üniversite öğretim üyeleri, idari personel ve ailelerine, öğrencilerine yıl boyunca Afet Farkındalık Eğitimleri verilmesi planlandı.

Vali Atik yaptığı açıklamada; "Afet Farkındalık Eğitimleriyle başta deprem olmak üzere ülkemizde sıkça görülen afet öncesi, sırası ve sonrasında yapılacak doğru davranışlar konusunda toplumun bilinçlendirilmesinin hedeflendiği Afet Eğitim Yılında her türlü afete karşı hem devlet hem de vatandaş olarak hazırlıklı olmak zorundayız" dedi. - DENİZLİ

Denizli'de afet eğitim seferberliği başlatıldı
Denizli'de afet eğitim seferberliği başlatıldı
Denizli'de afet eğitim seferberliği başlatıldı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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